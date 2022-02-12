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Kızını bıçaklayarak öldüren babadan pes dedirten savunma: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum - Son Dakika

Kızını bıçaklayarak öldüren babadan pes dedirten savunma: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum

12.02.2022 16:20
Kızını bıçaklayarak öldüren babadan pes dedirten savunma: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum

Kayseri'de, kızı Şahinder Karakulak'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Basri Karakulak hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karakulak iddianamedeki ifadesinde, "Şahinder, eşimin saçından tutmuş bağırıyordu. Onları ayırmak istedim. Bu sefer benim üzerime yürümeye başladı. Çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum. O korkmayıp, üzerime geldi. Boynuna isabet etti" sözlerine yer verdi.

Geçen yıl 15 Kasım günü akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Basri Karakulak (65), kızı Şahinder Karakulak (40) ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Basri Karakulak, üzerindeki bıçakla 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Ardından da polisi arayıp kızının öldüğünü söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Cinayet şüphelisi Basri Karakulak, tutuklanıp cezaevine kondu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak hakkında 'kızı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Kızını bıçaklayarak öldüren baba, kendini böyle savundum: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum

"ÇOK PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM"

iddianamede ifadesine yer verilen Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile komşu olduklarını anlatarak, "Kızım benim üst katımda oturuyordu. Şiddetli bağırma sesleri geldi. Yukarı çıktım. Şahinder, eşimin saçından tutmuş bağırıyordu. Onları ayırmak istedim. Bu sefer benim üzerime yürümeye başladı. Beni döveceğini düşündüm. Daha önce bana hiç şiddet uygulamadı. Ben de ona bir tokat dahi atmamıştım. Çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum. O korkmayıp, üzerime geldi. Bıçağın değip değmediğini görmedim. Şiddetli kan gelince korktum. Şahinder de yavaşça dizinin üstüne çöktü. Polisi arayıp, öldüğünü söyledim. Öldürme kastıyla davranmadım. Olay bir anda gelişti. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Boynuna isabet etti. Çok pişmanım ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Sanık Basri Karakulak'ın ileriki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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Kayseri, Cinayet, Talas, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını bıçaklayarak öldüren babadan pes dedirten savunma: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını bıçaklayarak öldüren babadan pes dedirten savunma: Korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum - Son Dakika
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