Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Esenler'de bir evde çıkan yangının detayları ortaya çıktı. Cinnet geçiren adam, kızını boğarak öldürdükten sonra yangın çıkarıp bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri Z.U. (20) isimli kızı ölü olarak, babası H.U.'yu (40) da bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Dumandan da etkilenen yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının detayları ortaya çıktı

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL