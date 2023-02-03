Geçen pazartesi günü Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldürüldüğü saptandı. Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kız çocuğunun Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum - Son Dakika

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