Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum - Son Dakika
Üye Girişi

Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum

03.02.2023 19:26
Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum

GAZİANTEP'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'yi (6), boğarak öldüren annesi Nuhha Cemmel'in (23), savcılık ifadesinde; psikolojik tedavi gördüğünü ve bir süredir Suriye uyruklu doktorun verdiği ilaçların etkisiyle kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

GAZİANTEP'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'yi (6), boğarak öldüren annesi Nuhha Cemmel'in (23), savcılık ifadesinde; psikolojik tedavi gördüğünü ve bir süredir Suriye uyruklu doktorun verdiği ilaçların etkisiyle kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Anne Cemmel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen pazartesi günü Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldürüldüğü saptandı. Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kız çocuğunun Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayın hemen öncesinde Nuhha Cemmel'in kızı Aya Necmi'yi boğmak üzere boş bir arsaya elinden tutarak götürme anları ise bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen anne Cemmel, savcılıktaki sorgulamasında olayı ayrıntısıyla anlattı.'5 YIL ÖNCE SURİYE'DEN GELİP ELAZIĞ'A YERLEŞTİK'Ülkelerindeki iç savaştan 5 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelip Elazığ'a yerleştiklerini anlatan anne Nuhha Cemmel, savcılık ifadesinde yıllardır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Kısa süre önce ağabeyini ziyaret için Gaziantep'e geldiğini anlatan Cemmel, "5 yıl önce eşim ve kızımla birlikte İdlib'den kaçarak Türkiye'ye geldik ve Elazığ'a yerleştik. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlık yaşıyorum. Suriye'de ve Türkiye'de defalarca doktora gittim. Verilen ilaçlar beni tedavi etmedi. 4-5 ay önce de tedavi için Suriye uyruklu bir doktora gittim. İsmini hatırlamadığım bu doktor bana tedavi için ilaç verdi. İlaçların beni daha kötü ettiğini hissetmeye başladım. Olay günü ağabeyimin evinden kızımla birlikte kimseye söylemeden çıktım. Sonra yürüyerek olayın yaşandığı boş arsaya gittik" dedi.'CİNAYETİ SÖYLEDİM İNANMADILAR' Kızını boş arsada boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne Cemmel, ifadesinde cinayetin ardından bir evin penceresindeki kadına olayı anlattığını ve polise haber vermesini istediğini belirterek, şunları söyledi:  "Kullandığım psikolojik ilaçların etkisi altında kalarak kızımı boğarak öldürdüm. Olayın ardından çok pişman oldum ve kontrol ettiğimde kızımın yaşamadığını anladım. Bu pişmanlıkla polise teslim olmak istedim. Kızımın öldüğü arsanın yakınındaki bir evin penceresini çalarak çıkan kadına kızımı öldürdüğümü ve polisi araması gerektiğini söyledim. Ancak kadın bana inanmadı ve deli olduğumu düşünerek pencereyi kapattı. Ben de kızımı boş arsada bırakıp yeniden abimin evine gittim. Yaşadığım pişmanlıktan ötürü kızımı öldürdüğümü ağabeyime anlattım. Ağabeyim bunun üzerine beni alarak polis karakoluna götürdü. Kızımı çok seviyordum ve yaptıklarından dolayı çok pişmanım."

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cemmel, 'alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum Konukoğlu: 'Artık sıçrama yapma dönemi geldi' Konukoğlu: 'Artık sıçrama yapma dönemi geldi'

Gaziantep, Türkiye, Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:11 Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi! Galatasaray'ın göndermesine Fenerbahçe'den olay yanıt
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar
18:59 1 kişinin öldüğü İETT kazasında yeni görüntüler! Dehşet anlarını otobüs içerisindeki kamera kaydetti
18:42 Nusret'in elleriyle et yedirdiği milyarder kadını, Interpol her yerde arıyormuş! Angola'nın eski başkanının kızı çıktı
18:26 İETT otobüsü alev alev yandı, geriye kül yığını kaldı
18:32 Bu hafta borsa, altın ve euro yatırımcısına kaybettirdi, dolar kazandırdı
17:32 Kayseri'de 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan beton zemine düştü! Hastanede yaşam savaşı veriyor
18:10 Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi! Bin 50 yıla kadar hapisleri isteniyor
18:14 Son Dakika: Ali Koç'tan Ali Palabıyık'a sert sözler: Bir daha bizim stadımıza giremez
18:03 Gündeme damga vuran maça Acun Ilıcalı'dan bomba yorum: Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 20:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kızını boğarak öldüren anne: İlaçların etkisiyle kızımı boğdum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement