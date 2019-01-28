Son Dakika Haberleri: Kızını Boğarak Öldüren Kadın, Polise Teslim Oldu (2)

Kızını Boğarak Öldüren Kadın, Polise Teslim Oldu (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIVan'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kızını Boğarak Öldüren Kadın, Polise Teslim Oldu (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Van'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Anne Ayna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Van, Tuşba, Ayna, Güncel
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