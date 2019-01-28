Kızını Boğarak Öldüren Kadın, Polise Teslim Oldu (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIVan'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Van
'ın Tuşba
ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna
'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Anne
Ayna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:02 Kaynak: DHA
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