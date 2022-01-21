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Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti - Son Dakika

Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti

21.01.2022 15:37
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti

İzmir'de annesi tarafından öldürülen genç kadının soruşturmasıyla ilgili iddianamede, tutuklu sanık Ayşe Vural'ın cinayeti tek başına işlenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, baba ve kardeşin de cezalandırılması talep edildi. Anne Vural ifadesinde, "Zeynep öldükten sonra belirli aralıklarla yanına gidip, dua ettim. Sabah saatlerinde de olayı eşime ve oğluma anlattım" dedi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl 17 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında gelen Ayşe Vural (59) , kızı Zeynep Vural'ı (29) öldürdüğünü, eşi Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural'ın (25) olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi ve oğlu gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızını öldüren anneden tüyler ürperten ifade: Öldükten sonra aralıklarla yanına gidip dua ettim

"YANINA GİDİP DUA ETTİM"

Cinayet ile ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Vural'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Ömer Vural ve Saffet Vural için de ceza istendi. İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Tutuklu sanık Ayşe Vural savcılık ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, madde bulabilmek için hırsızlık yaptığını, kendilerine sürekli hakaretler edip, zaman zaman darp ettiğini ve geçmişte birçok kez kızı hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. Vural'ın "Bilgisayar odasındayken beni çağırdı. Odaya kusmuştu, temizlerken saçımdan tutup çekti. Beni öldüreceğini düşünüp, korktum ve boynundaki fularından tutup yere doğru çektim. Kızım sert bir şekilde yere düştü. Yerde bulduğum poşeti ağzına bastırdım ve 3-5 dakika kadar bu şekilde tuttum. Ölüp, ölmediğini kestiremedim. Birkaç kez avuçlarını öptüm. Daha sonra Ömer'i çağırarak Zeynep'in bayıldığını ve yatağına kaldırmasını söyledim. Ömer de Zeynep'i alıp odasına götürdü. Zeynep öldükten sonra belirli aralıklarla yanına gidip, dua ettim. Sabah saatlerinde de olayı eşime ve oğluma anlattım. Ardından da gidip teslim oldum" diyerek verdiği ifade iddianamede yer aldı.

Kızını öldüren anneden tüyler ürperten ifade: Öldükten sonra aralıklarla yanına gidip dua ettim

"UYUR GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Diğer sanıkların ifadeleri de iddianamede yer buldu. Tutuksuz sanık Saffet Vural'ın kızı Zeynep'in uyuşturucu madde kullandıktan sonra saldırgan ve geçimsiz bir insan olduğunu, eşi ve oğlu ile sürekli kavga ettiklerini belirttiği ancak kızının öldürülmesiyle ilgisinin bulunmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Vural ifadesinde "Ayşe, olay tarihinde aynı sokakta bulunan diğer evimize gittikten sonra saat 22.00 sıralarında Ömer ile haber yollayarak beni evine çağırdı. Gittiğimde Zeynep'in öldüğünü söyledi. Zeynep'in odasını kontrol ettim. Uyuyor gibi görünüyordu. Ertesi günü saat 10.00 sıralarında Ayşe, Ömer ile haber göndererek beni yine eve çağırdı. Gittiğimde polise teslim olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kızını öldüren anneden tüyler ürperten ifade: Öldükten sonra aralıklarla yanına gidip dua ettim

"ANNEM ANLATIRKEN BABAM TEPKİ VERMEDİ"

İddianamede tutuksuz sanık Ömer Vural'ın, "Olay günü annemin Zeynep'in bayıldığını söylemesi üzerine ablamı uyandırmak için kolundan tutup, silkeledim. Tepki vermeyince bayıldığını düşünüp, kucakladım ve yatağına yatırdım. Ertesi gün annemin isteği üzerine babamı çağırdım. Annem, Zeynep'in kendisine saldırdığını bunun üzerine de Zeynep'i boğduğunu söyledi. Annem anlatırken, babam hiç tepki vermedi. Bu nedenle daha önceden olayı bildiği hissine kapıldım" dediği belirtildi.

3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Toplanan deliller ve alınan ifadelerin ardından savcı, sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğuna kanaat getirdi. Savcı eylemin, tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını, her üç şüphelinin gerek kendi ifadeleri içinde gerekse diğer ifadelerinin çelişkili olduğunu, her üç şüphelinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek davranışlarını onaylamadıkları maktul Zeynep Vural'ı boynuna doladıkları ip ve benzeri bir cismi önden arkaya ve yukarıya doğru çekmek suretiyle öldürdüklerini kabul etmesi gerektiğini belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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Zeynep Vural, Ömer Vural, İzmir, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti - Son Dakika
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