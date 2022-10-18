'KIZINI BU GENÇLE EVLENDİR' DİYEN AĞABEYİNE KARŞI ÇIKINCA YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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'KIZINI BU GENÇLE EVLENDİR' DİYEN AĞABEYİNE KARŞI ÇIKINCA YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

18.10.2022 12:27

BURSA'da Raşit Kaysuk (37), kendisinden kızını tanıdığı bir gençle evlendirmesini isteyen ağabeyi Can Kaysuk (43) ile aralarında çıkan tartışmada, yeğeni F.K. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BURSA'da Raşit Kaysuk (37), kendisinden kızını tanıdığı bir gençle evlendirmesini isteyen ağabeyi Can Kaysuk (43) ile aralarında çıkan tartışmada, yeğeni F.K. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. F.K. tutuklanırken, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte at arabasıyla hurdacılık yapan Can Kaysuk, kardeşi Raşit Kaysuk'tan, yeğeni G.K.'yi (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi. Raşit Kaysuk olumsuz yanıt verince iki kardeş tartıştı. Tartışmanın ardından Can Kaysuk, ayrıldı.

Önceki gün Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde, çay ocağında oğlu F.K. ile oturan Can Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk'u gördü. İddiaya göre, Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun diyen Can Kaysuk ile kardeşi arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan F.K., yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk'u kalbinden yaraladı. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk, yaşamını yitirdi.

Kaçan F.K. ile babası Can Kaysuk, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin Yunus ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklandı, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'KIZINI BU GENÇLE EVLENDİR' DİYEN AĞABEYİNE KARŞI ÇIKINCA YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'KIZINI BU GENÇLE EVLENDİR' DİYEN AĞABEYİNE KARŞI ÇIKINCA YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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