Kızını camdan attığı iddia edilen kadının duruşmasına devam edildi - Son Dakika
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Kızını camdan attığı iddia edilen kadının duruşmasına devam edildi

09.03.2022 00:57
Kızını camdan attığı iddia edilen kadının duruşmasına devam edildi

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanması sürdürüldü.

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanması sürdürüldü.

Merkeze bağlı Camiönü mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, en üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur, pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma Nur'un düştüğü an çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayda 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz'un Rize Ağır Ceza Mahkemesinde "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davaya 9. kez devam edildi.

Bir önceki duruşmada çocuğunu komşusu A.Y.'nin aşağıya attığını iddia eden Emine Havuz bu duruşmada da iddiasını sürdürdü. A.Y. hakkında bir önceki duruşmada "A.Y. benim apartmanda oturuyor" ifadelerini kullanan Havuz bu kez "A.Y. benim eşim Medet'in akrabasıdır. Benim kızım olan Fatma'nın babası A.Y.'dir. A.Y. bizim apartmanda değil diğer apartmanda yaşıyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine, sanığın hakkında iddialarda bulunduğu A.Y. isimli şahsın açık kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ve mahkemede hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs tarihine erteledi. - RİZE

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Rize Devlet Hastanesi, Kasım, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını camdan attığı iddia edilen kadının duruşmasına devam edildi - Son Dakika


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