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Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti - Son Dakika

Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti

13.01.2022 00:58
Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin üçüncü duruşmasının ardından baba Mehmet Kaynak, ilk başlarda umutsuzluğa düştüğü davayla ilgili bugün...

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin üçüncü duruşmasının ardından baba Mehmet Kaynak, ilk başlarda umutsuzluğa düştüğü davayla ilgili bugün gelinen aşamanın kendilerini için güzel olduğunu belirterek artık mahkemenin son kararını beklediklerini söyledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017'de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu. Her bir ayrıntıyı ile tek tek inceleyen jandarma ekipleri, Kaynak'a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonunun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa Gülyüz'e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli'nde bulunan Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon'a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz'ün cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz'ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Adli Tıp Raporu

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı üçüncü kez dün hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılmıştı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Pınar Kaynak'ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada Mahkeme başkanı tarafından Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapora göre maktul Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, beyanında sonraki celse yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Adli Tıp Raporuna itiraz etmedi

Sanık avukatları ise beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil de mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep ederken, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkemeye heyeti tarafından sanık avukatlarının müvekkillerinin duruşmaya mahkemede katılma taleplerinin reddine karar verilirken, sanıklara ait sim kart ve cep telefonlarına ait verilerin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 10 Şubat'a erteledi.

Duruşmanın ardından baba Mehmet Kaynak, başlarda umutsuzluğa düştüğü davanın, bugünkü noktaya gelmesinden memnun olduğunu belirterek, "Pınar Kaynak'ın Trabzon Adlı Tıpta örnekleri alınmıştı. Ankara Adlı Tıptan rapor istenmişti. Üç ya da dördüncü raporlar. Dünkü duruşmada avukat tekrar gelen raporlara itiraz etti. Ankara'dan Adlı Tıptan gelen raporlara 9 doktor imza atıyor. Buna neden inanmıyorsun devletin makamı. Dünkü duruşmada söz hakkım olmadığı için hakim bey beni dışarı gönderdi. Adlı Tıp Raporunda tecavüz edilerek öldürüldü, bu da tekrar meydana çıkmış oldu. Sanıklar duruşmadaki savunmaları biz etmedik yapmadık biz etmedik yönündeydi. Önümüzdeki diğer aşamalarda kızın telefonu zaten onda çıkıyor DNA örnekleri tutuyor buna rağmen biz yapmadık diyorlar" dedi.

Emniyet Müdürlüğü. İl Jandarma ekipleri savcıların titiz çalışması sonucu davanın bu duruma geldiğini belirten baba Kaynak, "Şu an gelinen aşama çok güzel. Emniyet Müdürü çalışıyor, savcımız çalışıyor, helal olsun şu an çok titiz çalışmalar var. Hepsinden Allah razı olsun İl Jandarma Komutanı ekibiyle beraber hepsinin ellerinden öperim. İlk başlarda umutsuzluğa düştüğüm zamanlar olmuştu ancak bu aşamadan sonra kafamız önceki aşamalara göre rahat. Mahkeme ertelendi büyük ihtimalle kalem kırılacak öyle tahmin ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

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Mehmet Kaynak, Çukurçayır, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti - Son Dakika
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