Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi - Son Dakika

Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi

08.02.2021 17:30

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına uyguladığı şiddet görüntüleriyle tepki çeken annenin mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Kızını bahçede erkek çocuklarının yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe'nin, darp olayı sırasında kullandığı yastık, mahkeme heyeti tarafından silah olarak kabul edildi.

Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Serçe'nin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Kısa sürede büyük tepki gelen görüntülere Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile, olay anını cep telefonuyla kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cezaevine gönderildi.

"ELLERİM KOPSAYDI DA DÖVMESEYDİM"

Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, "Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim.

MAHKEME HEYETİ YASTIĞI SİLAH OLARAK KABUL ETTİ

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan mahkeme heyetinin Nurcan Serçe'nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul etti.

Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi
Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi
Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Körfez, Medya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Ne olacak : Bayan erkek farketmez kimki her kime böyle işkence ediyorsa Allah belasını versin heleki bu çocuk ve engelli ise ama mahkemelerin verdiği cezalar çok az yada şartlı serbest verliyor bunlar çooook yanlış ceza hukuku acil değişmesi lazım ki toplumda böyle iç kanatıcı olaylar başka türlü bitirilemez aslaaaa bazı insanlar canileşdi insanlıkdan çıkdı herne hikmetse çok kötü insanlar var ortalıkda kendini kıral sanan eli kolunu sallayarak geziyorlar yüzsüzce utanmadan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan: Yastıktan silah mı olur ? diyecektim ki görüntüleri görünce aslında kadının bir silah olduğunu fark ettim. Bu neyin hırsı neyin nefreti ? Anne değil bu kişi , el kadar sabi ne yaparsa yapsın böyle ceza terbiye olmaz. Hasta ruhlu insanların acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • yorumcu baba: şu kadını bana verin de neler yapabileceğimi kimse hayal bile edemez emin olun. yaptığı eziyetin salisesini bile göreceğinden emin olabilirsiniz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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