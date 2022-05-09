Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

09.05.2022 11:32
Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

Ordu'nun Kumru ilçesinden kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, aracın kontrolünü kaybedince yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrildi. Kazada baba hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Kumru ilçesinde fırıncı ustası olan ve kızını doktora götürmek isteyen Osman Çakmaktaşı (44) idaresindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak savruldu.

Kızını doktora götürürken arabayla bahçeye uçtular! Baba öldü, evladı yaşam mücadelesi veriyor

BABA ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

Yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızı Dilanur Çakmaktaşı ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kızını doktora götürürken arabayla bahçeye uçtular! Baba öldü, evladı yaşam mücadelesi veriyor

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Osman Çakmaktaş'ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Otomobil, İslamdağ, Doktora, Fındık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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