Son Dakika Haberleri: Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldüren kayınpederin davası
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Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldüren kayınpederin davası

46 dakika önce

Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığın duruşması görüldü.

Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldüren kayınpederin davası, System.String[]
Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığın duruşması görüldü.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kemal İvgen, maktul Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı, heyet değişikliği nedeniyle bu celse karar vermeyeceklerini açıkladı.
Sanık İvgen, esasa ilişkin savunmasında, "Hakim bey, sizin de çocuğunuz var. Damadım, kızımı dövüyordu. Bir baba olarak yanına gittim. Ailesine zarar vermemesi için konuşmak istedim. Öldürdüm, pişmanım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının gelecek celse esasa ilişkin savunma yapmak istemelerinin ardından, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.
Olay
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe ve eşi Mehmet Zeki Kaya, 8 Eylül 2018'de Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki babası Kemal İvgen'in evine gitmişti. Kayınpeder ile damat arasında, kızının darbedilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, evdeki av tüfeğiyle damadını öldüren İvgen, tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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