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Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldüren kayınpedere müebbet

11 saat önce

Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldüren kayınpedere müebbet, System.String[]
Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kemal İvgen, maktul Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık İvgen, esasa ilişkin savunmasında, ölen kişinin 20 yıllık damadı olduğunu belirterek, "4 çocuktan sonra kendisini neden öldüreyim? Kızıma mermi yutturmuş. Bu devirde mermi yutturmak ne demek. Kızımın yıllarca işkenceye uğradığını sonradan öğrendim. Kızım, 'aileme zarar vermesin' diye bunu bizden gizlemiş. 'Bu aileni son görüşün.' diye tehdit etmiş. Ben de bunları öğrenince olay gecesi konuşmak için yattığı odaya gittim. Tüfek elimde bir anda patladı. Pişmanım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık İvgen'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe ve eşi Mehmet Zeki Kaya, 8 Eylül 2018'de Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki babası Kemal İvgen'in evine gitmişti. Kayınpeder ile damat arasında kızının darbedilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, evdeki av tüfeğiyle damadını öldüren İvgen, tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:10 Kaynak: AA
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