Üye Girişi
KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU - Son Dakika

KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU

18.12.2021 14:59

ANTALYA'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddia edilen baba Mustafa Gaffar (24), tutuklu olduğu cezaevinde çarşafla ranzasına asılı bulundu.

ANTALYA'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddia edilen baba Mustafa Gaffar (24), tutuklu olduğu cezaevinde çarşafla ranzasına asılı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen 14 Kasım'da Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede oturan Beyza Nur Erol (21) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Gaffar, Beyza Nur Erol'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğin başına tokat attı. Mustafa Gaffar ile Beyza Nur Erol, rahatsızlanan minik Elif Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Ertesi gün saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden anne Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Polise şikayetçi olan Erol ifadesinde, Mustafa Gaffar'ın, susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gaffar, tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bu sabah koğuşuna giren cezaevinin infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar'ı çarşafla ranzaya asılı olarak buldu. Görevliler tarafından yapılan incelemede tutuklu Gaffar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU
KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU
KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU
KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU

Elif Ada, Antalya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
14:42 Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu Türkiye'yle paylaştı
14:39 Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı
14:29 Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı
14:27 Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı
14:26 TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün
14:23 Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!
14:13 Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor
14:13 Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor
14:06 9 yıllık evlilerdi! Gece yarısı tartıştığı eşini av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü
En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor         
14:58
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 15:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement