Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı - Son Dakika

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

19.05.2021 18:08
Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızını, eşarpla boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızını, eşarpla boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Mayıs günü ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., isimli bir kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli kadının iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, A.V.'nin kızı 29 yaşındaki Zeynep V.'nin boğularak öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'yi gözaltına aldı. Zeynep V.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşarp ile boğmuş

Öte yandan kızını öldürdüğünü itiraf eden anne A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde kızıyla uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga ettiklerini, yine bu yüzden kavga ederken boğuşma esnasında eşarbı ile kızını boğduğunu ve mutfaktan odaya taşıdığını söylediği öğrenildi. Ayrıca A.V.'nin kızının öldüğünü anladığında emniyete giderek teslim olduğunu söylediği de ileri sürüldü.

Tutuklandı

Cinayet şüphelisi A.V. ile gözaltına alınan eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen anne A.V. tutuklanırken, S.V. ve Ö.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Münir Karaloğlu, Hisarcık, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı - Son Dakika


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