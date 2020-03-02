Kızını hastaneye götüren sürücü ters şeride girdi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kızını hastaneye götüren sürücü ters şeride girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kızını hastaneye götüren sürücü ters şeride girdi: 2 yaralı

7 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ters yönden gelen araç TIR'a çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kızını hastaneye götüren sürücü ters şeride girdi: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ters yönden gelen araç TIR'a çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza terminal çıkışındaki benzinlik önünde yaşandı. 16 BM 868 plakalı araç sürücüsü E.K, rahatsızlanan kızını almak için çalıştığı fabrikaya gitti. Dönüş yolunda ters istikametten kısa alt yolu kullanmak isteyen E.K, bu sırada fabrikadan an ayola çıkmak üzere olan TIR'a çarptı. 68 AAE 140 plakalı TIR sürücüsü A.Ç.'nin sağında kalan ve görüş mesafesinden çıkan araç, tıra sağ tarafından çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücünün eşi ve kızı hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında E.K.'nin kızı ve eşi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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