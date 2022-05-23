Kızını intihara yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan babaya hapis cezası - Son Dakika
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Kızını intihara yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan babaya hapis cezası

23.05.2022 14:23
Kızını intihara yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan babaya hapis cezası

Sultangazi'de, intihar amacıyla çıktığı balkondan atlayarak yaralanan 15 yaşındaki kızını, "Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın" diyerek, "intihara mecbur ederek olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık baba, 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Sultangazi'de, intihar amacıyla çıktığı balkondan atlayarak yaralanan 15 yaşındaki kızını, "Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın" diyerek, "intihara mecbur ederek olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık baba, 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Haci Ş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanığın intihara yönlendirdiği iddia edilen kızı A.Ş, eşi Hacer Ş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tarafların bir önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Mağdur adına İstanbul Barosu'ndan atanan avukat, müvekkilin önceki celselerde ifadesini değiştirdiğini belirterek, "Biz şikayetimizden vazgeçiyoruz, sanığın beraatini istiyoruz." dedi.

Bakanlık avukatı sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Ali Yücel, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Müvekkil, çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Bir baba olarak çocuğunu terbiye etmek için tokat attığı varsayılsa bile öldürme kastı yoktur. Müvekkilin tahliyesini ve beraatini istiyoruz." dedi.

Sanık Haci Ş. ise beraatini isteyerek, "Kızımı aşağı atmakla suçlanıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok, o benim canımdır, kanımdır. Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. 15 yıllık evlilik hayatım var. Bu sürede eşime ve çocuklarıma tokat atmışlığım yok, evime ve aileme bağlıyım. Ailemi dağıtmak için değil mutlu etmek için varım. Onun için çabalıyorum. Kötü bir baba olsam eşim ve çocuklarım ziyaretime gelmez. Allah'a şükür ki kızım yaşıyor." ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık babayı "cebir ve tehdit kullanarak çocuğa karşı intihara mecbur ederek olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdiği sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Sultangazi'de ikamet eden baba Haci Ş'nin, 8 Ocak gecesi Instagram'da erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine kızı A.Ş'yi darbettiği, bunun üzerine A.Ş'nin pencereye çıktığı anlatılmıştı.

A.Ş'nin, kardeşinin "Aşağı in" demesi üzerine indiği, babasının da kızına tokat attığı ifade edilen mütalaada, mağdurun bu kez balkona çıktığı ve babasının "Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın" demesi üzerine aşağı atladığı kaydedilmişti.

Mütalaada, mağdur A.Ş'nin olaydan yaralı kurtulduğu bilgisine yer verilerek, baba Haci Ş'nin "cebir ve tehdit kullanarak çocuğa karşı intihara mecbur ederek olası kasıtla öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi ve tahliyesi istenmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul Barosu, Sultangazi, İstanbul, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızını intihara yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan babaya hapis cezası - Son Dakika


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