Son Dakika Haberleri: Kızını kaçırıp evlenen damadını öldürdü
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Kızını kaçırıp evlenen damadını öldürdü

1 saat önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, Turan F. (51), bir yıl önce kaçırdığı kızıyla evlenen damadı Ender F.'yi (39), çıkan tartışmada tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kızını kaçırıp evlenen damadını öldürdü, System.String[]
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, Turan F. (51), bir yıl önce kaçırdığı kızıyla evlenen damadı Ender F.'yi (39), çıkan tartışmada tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
?Bulancak ilçesine bağlı Bostanlı köyünde dün akşam saatlerinde Turan F. ile damadı Ender F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan F., damadına önce tüfek, ardından da tabancayla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ender F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Turan F., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ender F.'nin, bir yıl önce Turan F.'nin kızını kaçırarak evlendiği, bu nedenle kayınpederi arasında husumet bulunduğu bildirildi.


Bulancak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
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