Son Dakika Haberleri: Kızını Kaybeden Iraklı Babadan Yunan Sahil Güvenliği'ne Suçlama

Kızını Kaybeden Iraklı Babadan Yunan Sahil Güvenliği'ne Suçlama

1 saat önce

Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Iraklı Zeynep Fazıl'ın babası Muhammet Fazıl, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini suçladı.

Kızını Kaybeden Iraklı Babadan Yunan Sahil Güvenliği'ne Suçlama, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Iraklı Zeynep Fazıl'ın babası Muhammet Fazıl, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini suçladı.

Sabaha karşı Kuşadası Körfesi'nden açılarak Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 Iraklı kaçak göçmeni taşıyan lastik bot, saat 05.00 sıralarında battı. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 46 kaçak göçmen kurtarılırken, 9 yaşındaki Zeynep Fazıl isimli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayda 9 yaşındaki kızı Zeynep Fazıl'ı kaybeden baba Muhammet Fazıl, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini ölüme terk ettiğini öne sürdü. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde bekleyen baba Muhammet Fazıl, denizde kendilerini fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekibinin, içinde bulundukları bota ip bağlayıp bir süre çektiklerini, sonra motorunu söküp aldıklarını, ardından da çevrelerinde tur atarak kendilerini ölüme terk ettiklerini ileri sürdü.

Daha sonra durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildiğini ve kurtarıldıklarını kaydeden Iraklı göçmenlere kuru kıyafet verildi. Hastaneye kaldırılan 46 Iraklının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa
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