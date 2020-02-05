Kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba aranıyor - Son Dakika

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılıp hastanede tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal'ı arama çalışmalarına, Sahil Güvenliğe bağlı helikopterin yanı sıra balık adamlar da eşlik ediyor.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçe merkezindeki Terme Irmağı'nda meydana geldi. Baba Gürsel Günal, henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı. Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler baba Günal'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu süren çalışmalarda Gürsel Günal'a ait bir iz bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sudan çıkarılıp, Terme Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal için gece ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Sahil Güvenliğe bağlı helikopter çalışmalara havadan destek verirken, AFAD ve balık adamlar da ırmakta 7 kilometrelik güzergahta arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler arama çalışmalarında 4 çocuk babası Gürsel Günal'a dair bir bulguya rastlamazken, olayı haber alıp bölgeye gelen ailesi de arama çalışmalarını gözyaşı dökerek beklemeye başladı.