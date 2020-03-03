Kızını kurtarmak için suya atlayan babanın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kızını kurtarmak için suya atlayan babanın cansız bedeni bulundu

6 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde, ırmağa düşen Gizem Günal'ı (20) kurtarmak için atladığı suda kaybolan babası Gürsel Günal'ın (50), 28 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Kızını kurtarmak için suya atlayan babanın cansız bedeni bulundu, System.String[]

SAMSUN'un Terme ilçesinde, ırmağa düşen Gizem Günal'ı (20) kurtarmak için atladığı suda kaybolan babası Gürsel Günal'ın (50), 28 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Günal'ın cesedi, nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda meydana geldi. Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gizem Günal, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Günal ise bulunamadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'balık adamlar', bu sabah Gürsel Günal'ın, nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu. Günal'ın 28 gün sonra ulaşılan cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


İtfaiye, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:31 Kaynak: DHA
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