Kızını kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
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Kızını kurtarmak isterken boğuldu

03.07.2022 19:44
Kızını kurtarmak isterken boğuldu

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba baygın halde sudan çıkartıldı.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba baygın halde sudan çıkartıldı. Baba-kız hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ailesi ile piknik yapan hemşirenin kalp masajı yapıp ilk müdahaleyi yaptığı baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızı ise tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akbaş (51) kızı Tuğçenur Akbaş (12) ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında boğulma tehlikesi geçiren Tuğçenur Akbaş'ın yardımına giden babası Murat Akbaş suda kayboldu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Baba ve kızı cankurtaranlar tarafından Karadeniz'in azgın sularından çıkartıldı. Kalbinin durduğu tespit edilen Murat Akbaş'a ilk müdahalesi olay yerinde ailesi ile piknik yapan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde görevli hemşire Hayriye Tanrıvermiş yaptı. Hemşirenin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Murat Akbaş ile kızı Tuğçenur Akbaş 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (DMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İlk yardım yapan hemşire Hayriye Tanrıvermiş, "Ailece piknik yapmak için sahile geldik. Birinin boğulduğunu söylediler. Dalgıçlar suya doğru koştular. Ben de o tarafa yöneldim. Dalgıçlar sudan bir erkek çıkardılar. Direk müdahaleye başladım. Çünkü solunum yoktu. Kalp ve nabız da yoktu. Kalp masajına başladım. 112 ekibiyle beraber müdahale ettik. Daha sonra ambulansa teslim ettik" dedi. Sahilde yüzen Atakan Dikmen, "Vatandaş yüzmeye gelmiş. Boğulma haberi oldu. Pikniğe gelenler 112'yi arayıp cankurtaranları çağırdı. Denizden çıkartılan şahsı buraya ailesiyle pikniğe gelen bir hemşire ilkyardım uyguladı. Ondan sonra da ambulansla bindirilip gönderdiler" diye konuştu.

Piknikçilerden Damla Demirci ise, "Küçük kız çocuğu boğuldu önce. Babası onu kurtarmaya çalıştı. Cankurtaranlar daha sonra babasına müdahale etti. Adam çıktığında çok kötü bir haldeydi. En çok cankurtaranlara teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Umarım iyi durumdadırlar. Kırmızı alanda olduklarını öğrendim. Ailesine acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. Olay yerinde hemşire tarafından duran kalbi çalıştırılan Murat Akbaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğçenur Akbaş'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Duran kalbi olay yerinde hemşire Hayriye Tanrıvermiş'in kalp masajı sonucu çalıştırılan Murat Akbaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğçenur Akbaş'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika

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