Son Dakika Haberleri: Kızını Öldürdüğü İddia Edilen Baba Yoğun Bakımda

Kızını Öldürdüğü İddia Edilen Baba Yoğun Bakımda

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kızını uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkışan babanın, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kızını Öldürdüğü İddia Edilen Baba Yoğun Bakımda, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde kızını uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkışan babanın, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İlçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından iddiaya göre baba Tatar, kardeşini arayarak, "Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum ben de ilaç içtim" dedi. Kardeşinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. İlaç aldığı öğrenilen Tatar polis gözetiminde önce Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından cinayet zanlısı baba polis gözetiminde Adana'ya sevk edildi. Tedavisi Adana'da devam eden Tatar'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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