Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu - Son Dakika
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Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu

19.10.2022 15:31

Ankara'nın Mamak ilçesinde 17 yaşındaki kızı Esma Nur Çakmak'ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hamide Çakmak, "1 senedir sevgilisi vardı. Ara sıra evden kaçıyordu. Olay günü kavga ettik ve başımdaki yazmayla boğdum" ifadelerini kullandı.

Mamak'ta 22 Ocak günü Hamide Çakmak, polisi arayıp kızının intihar ettiğini ve iple asılı halde bulduğunu söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı. Sorguda kızını öldürdüğünü söyleyen Hamide Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yunus Çakmak serbest bırakıldı.

"HEP ERKEK ARKADAŞINDA KALMAK İSTİYORDU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamide Çakmak, Yunus Çakmak ve kızı B.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Hamide Çakmak, "Kızım Esma Nur Çakmak'ın 1 senedir sevgilisi vardı. Ara sıra evden kaçıyordu. Sürekli benimle kavga ediyordu, çünkü hep erkek arkadaşında kalmak istiyordu. Olay günü de yine aynı nedenle kavga ettik. Kızımın kendi odasında çıkan tartışma sonucunda başımdaki yazmayla kızımı nefessiz bırakarak boğdum" dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Yunus Çakmak ise "Eşim beni olay günü ağlayarak aradı ama ne olduğunu söylemedi. Kızımın ilk intihar ettiğini düşündüm, eşimin kızımı öldürdüğünü emniyette öğrendim. Eşimden şikayetçi değilim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, dinlenilmesi gereken tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: zamanında yetiştiremediğimiz başı boş bıraktığımız çocuklarımız malesef artık dinle ilğili hiç bir şey bilmiyor. erkek arkadaşında kalmak istiyor. Ailesi malesef yetiştirmeyi becerememiş. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. amin Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: 'Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum' Son dakika haber: Başkent'te kızını öldürmekten yargılanan kadın: 'Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum'

Yunus Çakmak, Esma Nur, Ankara, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu - Son Dakika

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