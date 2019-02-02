Kızını Öldüren Baba Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde 18 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde 18 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Önceki gece Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki ikamette önceki gece geç saatlerde meydana gelen olayda Kadir Tatar adlı şahıs 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı tüfekle vurarak ölümüne neden olmuş kendisi de ilaç içerek intihara teşebbüs etmişti.



Katil zanlısı baba Kadir Tatar tedavisinin ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesine sevk edildi. Katil zanlısı baba Tatar ifadesinin ardından çıkarıldığı Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. - ADANA

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