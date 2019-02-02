Son Dakika Haberleri: Kızını Öldüren Baba Tutuklandı

Kızını Öldüren Baba Tutuklandı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde 18 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını Öldüren Baba Tutuklandı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde 18 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gece Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki ikamette önceki gece geç saatlerde meydana gelen olayda Kadir Tatar adlı şahıs 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı tüfekle vurarak ölümüne neden olmuş kendisi de ilaç içerek intihara teşebbüs etmişti.

Katil zanlısı baba Kadir Tatar tedavisinin ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesine sevk edildi. Katil zanlısı baba Tatar ifadesinin ardından çıkarıldığı Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti

Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor Gaziantep'te Meydana Gelen Feci Kazada Araçlardan Biri İkiye Bölündü! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızını Öldüren Baba Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]