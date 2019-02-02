Son Dakika Haberleri: Kızını Öldüren Cinayet Zanlısı Baba Adliyeye Sevk Edildi

Kızını Öldüren Cinayet Zanlısı Baba Adliyeye Sevk Edildi

35 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde 18 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı baba, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere Kozan Adliyesine sevk edildi.

Kızını Öldüren Cinayet Zanlısı Baba Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde 18 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı baba, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere Kozan Adliyesine sevk edildi.

Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki ikamette önceki gece geç saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kadir T. adlı şahıs, 18 yaşındaki kızı Tuğçe T.'yi iddiaya göre, tüfekle vurduktan sonra kardeşini arayarak kızını vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söyledi. Kardeşinin polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızı içeride kanlar içerisinde bulurken, içtiği ilacın etkisiyle kendinden geçen katil zanlısı babayı hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından emniyetteki ifadesi alınan katil zanlısı baba Kadir T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkmak üzere polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri altında Kozan Adliyesine getirildi.

Katil zanlısı baba adliyeye çıkarılırken, bir basın mensubunun "Kızınızı vurduğunuz doğru mu?" sorusuna ise argo kelime kullanarak cevap verdi.

Kızını öldürdüğünü emniyetteki ifadesinde kabul eden katil zanlısı Kadir T.'nin emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve iddiaya göre kızının erkeklerle gezmesinden rahatsız olduğu için cinayeti işlediği bilgilerine ulaşıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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