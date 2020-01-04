Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor - Son Dakika

Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor

6 saat önce

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde yaklaşık 2,5 yıl önce vahşice öldürülen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor, System.String[]

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde yaklaşık 2,5 yıl önce vahşice öldürülen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi.


Olayla ilgili yargılanan 2 sanığın tahliye edilmesinin ardından konuşan baba Kaynak, kızını katledenlerin bulunmasını isterken faillerin bulunmaları konusunda umudunun hala sürdüğünü belirtti.


Çukurçayır Mahallesinde 15 Ağustos 2017 yılında meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen cesedin Pınar Kaynak'a ait olmasının ardından olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.


Mahkeme heyeti ayrıca, olayın asıl faillerinin başka kişiler olabileceğinden soruşturmanın titizlikle yapılması, özellikle olay tarihi ve saatinde maktulün bulunduğu bölgede bulunabilecek şahısları tespit amacıyla gerekli baz istasyonu bilgileri temin edilerek adli tıp raporuyla sabit olduğu üzere maktule tecavüz eden faillerin tespitine çalışılmasının istenmesi yönünde görüş bildirdi.


"Katillerin bulunmasından umudumu kesmedim"


Yaşananların ardından konuşan baba Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunmasından umutlu olduğunu belirterek cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.


Kızının evden ayrılırken kendisine arkadaşının doğum gününe gideceğini söylediğini belirten baba Kaynak, "Kızım evden ayrılırken bana 'baba ben kız arkadaşımın doğum günü var oraya gideceğim' demişti. Ben de müsaade ettim. Akşam eve dönmedi bir gün sonra cinayet haberini duyduk. Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde olmuştu. Jandarmadan bize telefon geldi. 'Böyle bir olay var gelin kızını tespit edin' diye. Önce jandarmaya ardından da otopsiye gittik. Teşhis ettik. Olayla ilgili önce 2 kişi alındı mahkeme yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Adlı Tıptan gelen raporda parmak aralarında uyuşmamazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor umutluyuz" dedi.


"Caniler aramızda dolaşıyor"


Kızının bir çocuk annesi olduğunu belirten baba Kaynak, "Kızım ev hanımıydı. Evde kendi kendine hediyelik eşya yapar satardı. Kızım evliydi bir tane kız çocuğu vardı. Eşinden ayrılmıştı. Evliliği yürütemedi bana gelip sığınmıştı. Bir baba olarak bu cinayetin bir an önce aydınlanmasını istiyorum. Bu caniler aramızda dolanıyor. Kızımın kız arkadaşlarını bile tanımıyorum. Bu zamana kadar bana herhangi bir ihbar gelmedi. Mahkeme sürüyor. Sanıkların tahliyeleri için, devlet tahliyelerini vermişse bir bildiği vardır. Adaletin kestiği parmak acımaz" diye konuştu. - TRABZON

Çukurçayır, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Davutoğlu'nun ekibinden Kasım Süleymani'nin ölümü için ilk yorum
Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle düzenlediği gizli toplantılar ifşa edildi Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, "Sana da sıra gelecek" paylaşımı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
15:25 Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar - Son Dakika Haber
15:23 Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Son Dakika Haber
15:21 Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika Haber
15:20 'Sarıkamış Kardelen Çiçekleri' fotoğraf sergisi ilgi gördü - Son Dakika Haber
15:19 Samsun'da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika Haber
13:58 Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Son Dakika Haber
13:44 Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 15:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]