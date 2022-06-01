Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam - Son Dakika
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Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam

01.06.2022 15:20
Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayşe Vural (59) için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 'cezai ehliyeti tam' raporu çıktı.

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayşe Vural (59) için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 'cezai ehliyeti tam' raporu çıktı.

İzmir'de Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesindeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi S.V. (70) ve oğlu Ö.V. (25) gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. S.V. ve Ö.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar baba S.V. ile kardeş Ö.V.'nin yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ayşe Vural için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaa için süre istedi.

Ayşe Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemeye heyeti, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi. - İZMİR

Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam
Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam
Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını öldürmekle suçlanan annenin cezai ehliyeti tam - Son Dakika


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