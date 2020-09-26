Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

Edirne'de kızı Didem Uslu'yu öldürdükten sonra ceset parçalarını derin dondurucuya koyan baba, yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babanın cezasında "haksız tahrik" hükümleri uygulandı. Anne ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kızını boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırıp derin dondurucuya koyan döner ustası baba Hasan Uslu'ya verilen ceza belli oldu. Mahkeme, tutuklu sanık Hasan Uslu'ya "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip cezada "haksız tahrik" hükümleri uygulayarak 24 yıl hapse çevirdi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan anne Satı Uslu ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

CANİ BABA, KORONAVİRÜS BAHANESİYLE TEHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Hasan Uslu, suçlamayı kabul etmeyerek kızını öldürmediğini savundu. Uslu, yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle cezaevinde Kovid-19 tehlikesi altında olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Verilecek karara saygılı olduğunu ifade eden Uslu, "20 aydır tutukluyum. Tutukluluğumdan dolayı aile birliğim dağıldı. İşlerimi de devam ettiremedim." dedi.

Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanık Hasan Uslu'nun "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanık hakkında "haksız tahrik" hükümleri uygulayarak cezayı 24 yıl olarak kararlaştırdı. Heyet, ayrıca sanığın eyleminden sonraki davranışları nedeniyle cezasında başkaca indirim uygulanmamasına karar verdi.

ANNE BERAAT ETTİ

Sanık Satı Uslu'nun "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar veren mahkeme, anne hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl önce kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik bir kol bulunmuş, polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından Hasan Uslu'nun, kızı Didem Uslu'yu öldürdükten sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu ve parça parça ormana attığı belirlenmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Hasan Uslu ve anne Satı Uslu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

Hasan Uslu, Mahkeme, Edirne, Anne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 00:44

Son Dakika 3. Sayfa Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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