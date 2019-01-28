Kızını Öldürüp Oğluna Gitti!

POLİSİN verdiği bilgiye göre Almanya'nın Schramberg beldesinde yaşayan 56 yaşındaki bir kadın, pazar günü elindeki ekmek bıçağıyla 22 yaşındaki kızına saldırıp öldürdü.

POLİSİN verdiği bilgiye göre Almanya'nın Schramberg beldesinde yaşayan 56 yaşındaki bir kadın, pazar günü elindeki ekmek bıçağıyla 22 yaşındaki kızına saldırıp öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle birkaç kilometre uzaklıkta oturan oluğunun evine giden kadın, mutfaktan aldığı bıçakla bu kez 25 yaşındaki oğluna saldırdı. Oğlunun göğsüne birkaç kez bıçağı saplayıp ağır yaralayan kadın da hafif yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, saldırgan kadını oğlunun evinin kapısının önünde beklerken yakaladı. Polis, evlat katili kadının yakalanma anında kendilerine direniş göstermediğini açıkladı. Ameliyata alınan 25 yaşındaki yaralı gencin ölüm tehlikesinin bulunmadığı, tedavisi yapılan kadın ise gözaltına alındığı belirtildi. Ağır psikolojik rahatsızlığı bulunan kadının psikiyatri kliniğine yatırılacağı belirtildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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