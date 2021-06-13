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Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı

13.06.2021 15:36

Şişli'de kızını parka götürmek isteyen kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmaya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde eli silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı ve mahalledeki bir kişinin vurulduğu görülüyor. Sıkılan kurşunlarla araçların camları da patlıyor.

Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı. İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN O ANLAR

Bugünse o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı görülüyor. Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rast gele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor. Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.

"BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ"

Karaten dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Okan Karaten'e veda etmek için kızı Ada da yakınlarının kucağında camideki yerini aldı. Elanur Karaten ise eşinin ardından şunları söyledi: "Benim sevgilim, o benim arkadaşımdı. Hayatım boyunca bana bir kötülük dahi etmedi, hiç kötü bir söz söylemedi. Birbirimize söz vermiştik. Kızımız ilkokula gittiğinde birlikte biz de gidecektik. Birlikte orada olacaktık. Ben ne yapacağım şimdi. Kızıma ne söyleyeceğim."

DEMET AKALIN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI: HAYAT ACIMASIZ

Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten'le bir süre birlikte çalışan Demet Akalın, olayın ardından paylaştığı mesajında "Evinden çıkıp kızını parka götüren baba. Sokak çatışmasında kafasına kurşun isabet ediyor. 2 yaşındaki bebek babasız kaldı. Eski çalışma arkadaşım eşsiz kaldı... Hayat acımasız." ifadelerini kullandı.

Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Şişli, Cuma, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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