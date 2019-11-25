Son Dakika Haberleri: Kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi silahla yaralayan baba gözaltına alındı
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Kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi silahla yaralayan baba gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da bir baba kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.

Kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi silahla yaralayan baba gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da bir baba kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.

İddiaya göre, Y.C, bir süre önce arkadaşlıklarını bitirmek isteyen B.U'nun Çöşnük Mahallesi Neva Sokak'taki evinin önüne giderek rahatsızlık verdi.

Durumu öğrenen baba Z.K, evinden çıkarak ruhsatsız av tüfeğiyle Y.C'nin otomobiline doğru ateş açtı.

Hafif yaralanan Y.C, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Z.K, kullandığı av tüfeğiyle gözaltına alındı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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