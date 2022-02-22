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Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı - Son Dakika

Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı

22.02.2022 11:22
Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medyadan sahte hesap açarak 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi, dedektif gibi iz sürerek buldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medyadan sahte hesap açarak 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi, dedektif gibi iz sürerek buldu. Kamera görüntülerinde tacizcinin komşusu olduğunu öğrenen anne, şok oldu.

Menderes ilçesinde yaşayan ev hanımı Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'yi yaklaşık iki aydır sosyal medya üzerinden taciz eden birisi olduğunu öğrendi. Z.B.'den çıplak fotoğraf istediği iddia edilen kişinin, küçük kız engelledikçe sahte hesap açarak tacize devam ettiği öne sürüldü. Tacizcinin küçük kıza 'Seni her gün görüyorum' diyerek Z.B.'nin nerelere gittiğini söylemesi üzerine paniğe kapılan anne, tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin etti.

KIZIYMIŞ GİBİ YAZIŞTI

Tacizcinin mesajları üzerine iyice korkan anne Sevilay B., tacizciyle kızıymış gibi yazıştı. Anne, tacizciye 50 lira karşılığında çıplak fotoğraflarını göndereceğini söyledi ve parayı yakınındaki markete bırakmasını istedi. Markete giden şüpheli, 50 lirayı denildiği gibi market sahibine bıraktı. Bu sırada güvenlik kameraları da şüpheliyi kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, 'Senin çocuklar mı alacak?' şeklinde sorusuna, 'Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak. Tamam' diye yanıt verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE ŞOKE OLDU

Markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sevilay B., kızını taciz eden kişinin evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı komşuları 32 yaşındaki mermer ustası Ali D. olduğunu gördü. Güvenlik kamera kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B. durumu polise bildirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Sevilay B. ile kızı Z.B., olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı
Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı
Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı
Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı
Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı

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Market, Medya, İzmir, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı - Son Dakika


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