Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi - Son Dakika

Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi

19.05.2021 17:21

Kahramanmaraş'ta ikamet eden ve kızını taciz eden kişiyi silahla vurduktan sonra çekiçle öldürdüğü ileri sürülerek, 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 1 ay hapse mahkum edilen baba Kadir Işık'ın cezasının, 'öldürme kastı olmaması' sebebiyle 5 yıla indirildiği öğrenildi. Öte yandan mahkeme, Işık'a tahliyesinde verilen adli kontrol şartını da kaldırma kararı aldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Kadir Işık, kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti, ardından da çekiçle vurdu. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tamer Çetin, tedaviye alındı. Hastane tarafından 'Hayati tehlikesi yoktur' raporu verilen Çetin, birkaç saat sonra öldü.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN 12 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemeye Tamer Çetin'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan Işık, öldürme kastının olmadığını söyledi. Yargılama sonunda Kadir Işık, önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kızını taciz eden kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi

TAHLİYESİNE KARAR VERDİLER

Hem Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de Cumhuriyet Savcısı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Kadir Işık'ın tahliyesine karar verdi.

"AİLEME YÖNELİK KATLİAM YAPACAKTI"

2 yıl 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Kadir Işık, kendisini tahliye eden mahkemede son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Kadir Işık, meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

"ÖLDÜRME KASTI YOKTUR"

Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise savcının yerel mahkemenin kararını sanık lehine istinafa taşıdığını belirterek, "Müvekkilde öldürme kastı yoktur, zira darbelerin yapıldığı yer bellidir. Maktul hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yoktur, dolayısıyla yaralama fiili ile ölüm olayı arasındaki illiyet bağı halen şüphelidir" diye konuştu.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Duruşma sonunda mahkeme, yerel mahkemenin Kadir Işık'a 'Kasten adam öldürme' suçundan verdiği 12 yıl 1 ay hapis cezası kararını kaldırdı. Mahkeme oy birliğiyle Kadir Işık'ı 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle de indirim yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Kadir Işık'ın tahliyesinde verilen adli kontrol kararını da kaldırdı.

İşte Tamer Çetin'in tehdit mesajları:


Kızını taciz eden kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi

Kahramanmaraş, Mahkeme, Taciz, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi - Son Dakika


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