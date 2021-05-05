Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti - Son Dakika

Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti

05.05.2021 14:22

Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ünder'in yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, cesedi gömen 3 sanık için tahliye isteyince anne Leyla Çelikten mahkeme önünde diz çökerek, "Ben yavrumu geri istiyorum" diyerek yürekleri yaktı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl 6 Eylül günü, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak Çelikten ve Ünder'den bir daha haber alınamadı. 7 Eylül günü, sonradan Veli Ünder olduğu öğrenilen kişi 112'yi arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedikten sonra telefonu kapattı.

13 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, Duygu Çelikten'in gömülmüş cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin, geçen sürede çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. Çelikten'in annesi ve kardeşi, cesedi, üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden de teşhis etti. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

PARA KARŞILIĞI CESEDİ GÖMDÜRMÜŞ

Katil zanlısı Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Bir gün sonra da adliyeye sevk edilen Veli Ünder, tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, Veli Ünder'in, Duygu Çelikten'in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin lira karşılığı gömdürdüğünü belirledi. Polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilen Özcan kardeşler ile Demiralp de tutuklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Veli Ünder hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan hakkında da 'gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile gerçeği yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

TOPRAĞA GÖMENLERİN TAHLİYESİ İSTENDİ

Veli Ünder ve diğer sanıklar bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik nedeniyle Afyonkarahisar Cezaevi'nde bulunan sanık Veli Ünder ve Antalya'da cezaevinde bulunan diğer sanıklar duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Maktul Duygu Çelikten'in ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, kardeşi Anıl Çelikten ve avukatları, tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ise adalete güvendiklerini belirterek, takdiri mahkemeye bıraktı. Veli Ünder'in avukatı ise Duygu Çelikten'in ölümünde mermi mi, bıçak mı şüphesinin bertaraf edilmesini istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında Veli Ünder için 'kasten insan öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis cezası talebinde bulunurken, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan hakkında da 'gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile gerçeği yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan cezalandırılıp, cezaevinde kaldıkları sürenin göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

ANNE EĞİLEREK DİZ DÖKTÜ

Kararı duyan anne Leyla Çelikten oturduğu yerden kalkarak mahkeme heyetinin önüne geldi. Heyetin önünde iki dizlerinin üzerine çöken ve başındaki siyah yazmayı çıkaran anne Çelikten, "Adaletinize sığınıyorum. Para karşılığı kızımı gömen, parmağındaki yüzüğü çıkaran ve vahşi hayvanlara yedirenler gün yüzü görmesin. Ben yavrumu geri istiyorum" dedikten sonra fenalık geçirdi. Leyla Çelikten, oğlu ve avukatın kollarına girmesiyle yerine oturabildi.

Anıl Çelikten ise kardeşini sırtından canice bıçaklayıp, ardından 2 gün boyunca ormanda vahşi hayvanlara bırakan sanıkların en ağır cezayı almalarını isteyerek, "Ben ablamın ölüsünü keşke görmeseydim. Onu eski haliyle hatırlamayı çok isterdim. Artık akşamları yatamıyorum. Ablam uyuşturucu kuryeliğini kabul etmediği için öldürüldü. Siz mahkeme heyetinden Türkiye'ye örnek olacak bir karar çıkmasını bekliyorum" diye konuştu.

Şikayetçi ve sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isterken, mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluğuna karar vererek duruşmayı erteledi.

Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti

Mahkeme, Antalya, Eylül, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • ADALET: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR..demekki doğruymuş..ağlarsa anam ağlar gerisi yalan aglar...adaletin bu mu dünya ...herkes yaşattığını yaşasın Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • klasik devlet: avukatları bu yüzden sevmiyorum(% 75 i ). suçluyu para karşılığı suçsuz gösteriyorlar. vicdanı olan insan avukatlık yapmalı bence Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
15:31 Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!         
16:56
NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu         
16:46
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''         
15:56
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi         
15:13
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 17:03:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement