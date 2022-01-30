KIZINI TÜFEKLE YARALAYAN ESKİ DAMADINI VURDU - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Onur D. (25), tartıştığı eski eşi Güllü A.'yı (29) av tüfeğiyle yaraladı. Kızın babası S.A. da tüfekle Onur D.'yi vurdu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Serik ilçesi, Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Onur D., bir süre önce ayrıldığı eşi Güllü A.'nın yaşadığı babasının evine geldi. Çıkan tartışmanın ardından Onur D., yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşi Güllü A.'yı vurdu. Kızının yaralandığını gören S.A. da evdeki av tüfeği ile Onur D.'yi vurup yaraladı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur D. ile Güllü A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, Güllü A.'nın babası S.A.'yı gözaltına aldı. Onur D.'nin alkollü olduğu ve çocuğunu göstermediği için eski eşi ile tartıştığı ileri sürüldü.