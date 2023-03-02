Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı

02.03.2023 10:26

Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklanırken, ifadesinde kızının iki gün önce evden kaçtığını konuşmak için çağırdığını ancak nişanlısının kendisine silah çektiğini, silahı alıp ikisini...

Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı

ADANA - Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklanırken, ifadesinde kızının iki gün önce evden kaçtığını konuşmak için çağırdığını ancak nişanlısının kendisine silah çektiğini, silahı alıp ikisini de vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde ormanlık alanda 28 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar başlarından vurulmuş bir erkek ile bir kadını görerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yaralı kadının Zülfiye Dopoğlu (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman olduğunu belirledi. Genç kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana polisi olayla bağlantılı şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada öldürülen kadın ve erkeğin nişanlı olduğu belirlendi. Polis olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir otomobilin hızla gittiği tespit edildi. Polis otomobilin hızlı gitmesinden şüphelenerek aracın sahibini tespit etti. Otomobil, hayatını kaybeden kızın babası Mehmet D.'ye ait çıktı. Polis, şüpheli babayı Sarıçam ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı babanın ifadesinde kızının Kocaman ile evlenmesine razı olmadığını belirterek, "Bu nedenle olaydan iki gün önce kızım beni polise şikayet ederek evden ayrıldı. Nişanlısı ile başka ile gittiler. Daha sonra ben telefonla nişanlısını arayıp konuştum. Nişanlısı benden kızımı bırakmam karşılığında tarla istedi. Ben de kabul ettim gelin konuşalım dedi. Adana'ya geldiler otomobilime alıp ormanlık alana gittik. Bir süre konuştuk. Kızımın nişanlısı bir süre sonra arabadan inip bana silah çekerek 'sen bizi buraya boşuna çağırmazsın ne yapacaksın' dedi. Ben de arabadan inip bir boşlukta Kocaman'ın üzerine atlayarak elinden silahı alıp kafasına ateş ettim. Bunun üzerine kızım da bana tepki gösterdi. Bu nedenle onu da silahı doğrulttum. Kızım kaçmaya çalıştı arkasından gidip onun da kafasına sıktım. Sonra olay yerinden otomobil ile hızla ayrıldım" dediği öne sürüldü. Baba ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kızını ve nişanlısını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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