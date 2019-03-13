Kızını Vermediği Kişi Tarafından Vuruldu
1 saat önce
Konya'da bir kişi iddiaya göre kızını vermediği kişi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.
Konya
'da bir kişi iddiaya göre kızını vermediği kişi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, merkez Meram
ilçesi Çaybaşı
Mahallesi Karaman
Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim H. (43) daha önce kızı N.E.'yi isteyen Hasan Ö.'ye kızını vermedi. Bunun üzerine Hasan Ö., İbrahim H.'nin çalıştığı markete geldi. Hasan Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle İbrahim H.'ye ateş açıp bacağından yaraladı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bacağından vurulan İbrahim H. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri ise markette incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:56 Kaynak: İHA
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