Son Dakika Haberleri: Kızını Vermediği Kişi Tarafından Vuruldu

Kızını Vermediği Kişi Tarafından Vuruldu

1 saat önce

Konya'da bir kişi iddiaya göre kızını vermediği kişi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Kızını Vermediği Kişi Tarafından Vuruldu, System.String[]
Konya'da bir kişi iddiaya göre kızını vermediği kişi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim H. (43) daha önce kızı N.E.'yi isteyen Hasan Ö.'ye kızını vermedi. Bunun üzerine Hasan Ö., İbrahim H.'nin çalıştığı markete geldi. Hasan Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle İbrahim H.'ye ateş açıp bacağından yaraladı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bacağından vurulan İbrahim H. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise markette incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:56 Kaynak: İHA

Çaybaşı, Meram, Konya, 3. Sayfa
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