Kızını yakan baba, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş (2) - Son Dakika

Kızını yakan baba, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş (2)
05.09.2021 23:36
AMARA'NIN DEFİN İŞLEMLERİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEKAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da babası tarafından dövüldükten sonra banyoda üzerine tiner dökülerek yakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Amara Dwla'nın cenaze...
AMARA'NIN DEFİN İŞLEMLERİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da babası tarafından dövüldükten sonra banyoda üzerine tiner dökülerek yakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Amara Dwla'nın cenaze işlemlerinin Bakanlık tarafından koordine edileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Amara'nın 12 yaşındaki kardeşi Lamur Dwla'nın da devlet tarafından koruma altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Canice katledilen 13 yaşındaki Amara'nın defin işlemleri Bakanlığımız tarafından koordine edilecektir. Amara'nın 12 yaşındaki kardeşi ise kuruluşlarımızda koruma altına alınmıştır" denildi.
ANKARA, -
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