Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kamerada

18.03.2022 21:18
Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kamerada

Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kameradaİSTANBUL Sultangazi'de bir kadın kızının ameliyat parasının bir kısmını arabadan indiği sırada yere düşürdü.

Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kamerada

İSTANBUL Sultangazi'de bir kadın kızının ameliyat parasının bir kısmını arabadan indiği sırada yere düşürdü. Karşısından gelen bir kişi şahıs ise içinde 12 bin lira olan çantayı alıp yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Tarbak isimli bir vatandaş çene kayması problemi olan 18 yaşındaki kızı Zeynep Tarbak'ı ameliyat ettirmek için 50 bin TL'ye özel bir hastane ile anlaştı. Ameliyat öncesinde 38 bin TL ödeyen Tarbak, ameliyat sonrasında ise kalan 12 bin TL'yi bulmak için ise çevresinden borç para ve altın aldı. Eşi ile birlikte kızlarını okuldan alıp kalan borcu hastaneye ödemek için evden çıkan çift, otomobilden indikleri esnada içinde yaklaşık 12 bin TL ve altın bulunan çantayı yere düşürdü. Caddede yürüyen başka biri çantayı fark ederek alıp yoluna devam etti. Bir süre sonra çantanın olmadığını fark eden Tarbak ve eşi çantayı aramaya başladı. Bir türlü bulamayan Ramazan Tarbak, son bir umut olarak çevredeki esnaf ve işyerlerinin güvenlik kamerasını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen aile soluğu ise polis karakolunda aldı.

Yaşanan olayı anlatan baba Ramazan Tarbak, "1 Mart tarihinde kızımın kontrolü vardı. Hastaneden gelirken diğer kızım aradı. Baba ben okuldan çıktım. Beni de alır mısınız diye. Ben de acele ile okula geldim. Durağa yanaşırken eşim acele ile araçtan indi ve kucağındaki çantayı fark etmeyince yere düşürdü. Eşim okula doğru giderken biz ise çantanın düşdüğünü fark edemedik. Kızımızı alıp geldi ve eve gittik. Eve çıkarken ise çantanın arabada olmadığını fark ettik. Aradım taradım ama bulamadım daha sonra aynı yere geri döndüm. Aradım ve çevredeki esnaflara sordum daha sonra bir esnaftan güvenlik kamerası görüntüsü buldum. ve eşimin araçtan inerken çantayı düşürdüğünü gördüm. Görüntüleri emniyete verdim eve ifademi de verdim. 3 gün sonra savcılığa gittim. Orada da aynı şekilde ifademi verdim ve bana bu erken ya da geç bulunur eşgali belli dendi. Şuanda mağdurum içinde ise 12 bin TL para bir çeyrek altın ile birlikte anahtarlarım vardı. Ben şuan çok mağdurum. Mağduriyetimin bir an evvel giderilmesini istiyorum. Para kızımın ameliyat masrafıydı. Zaten stres yaşıyordum bu ikinci stres oldu" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sakarya'da abla-kardeş hırsızlığı... Biri çaldı, diğeri gözcülük yaptı Sakarya'da abla-kardeş hırsızlığı... Biri çaldı, diğeri gözcülük yaptı MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım

Türk Lirası, Sultangazi, Ameliyat, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kızının ameliyat parasını yere düşürdü, başkası alıp gitti: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement