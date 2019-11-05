Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde böbrek yetmezliğinden tedavi gören Hasan Civan, kızı Elmas Civan Ateş'in böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Hasan Civan'a 3 yıl önce yorgunluk, halsizlik ve ayaklarında şişkinlik şikayetiyle gittiği Akyazı Devlet Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi kondu. 2,5 yıl ilaç tedavisi gören Civan'a doktorlar, böbreklerinin iflas ettiğini ve organ nakli gerektiğini söyledi.

Yapılan tahliller sonucunda Civan'ın kızı Elmas Civan Ateş'in (33) nakle uygun olduğu belirlendi. Ateş, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan nakille babasının sağlığına kavuşmasını sağladı.

Hasan Civan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak birbirlerine bağlı olduklarını dile getirdi.

Çocuklarının hepsinin böbreğini bağışlamak istediğini belirten Civan, "Doktorlar yukarıdan aşağı, büyükten küçüğe başladı. Diğerlerinki tutmadı. Kızımınki yüzde 85 tuttu. O da isteyerek verdi. Allah razı olsun. Can kurtarmak çok önemli bir şey. Bunu hasta olmayan bilmez ama düştükten sonra da kıymeti kalmıyor." dedi.

Civan, "Bu hastalık çok sinsi. Hastalık kendini çok belli etmez. İnsanı birden bitirir. Nakil sonrası hayatım çok güzel oldu. Normal hayatıma geri döndüm." dedi.

Elmas Civan Ateş de babasının rahatsızlığının kendilerini ailecek olumsuz etkilediğini anlattı.

Hastalığı duyduklarında kardeşleriyle internette araştırma yaptıklarını ifade eden Ateş, "Nakil gerekince hiç birimiz düşünmedik. Hepimiz 'Veririz' dedik. Hastanede tahlil yapıldı. Benimki uydu. Ben de verdim. Zaten verilmiş bir karardı. Hiç zor olmadı. Sonuçta babama böbrek veriyorum. Nasıl zor olabilir? Çok güzel bir şey. Herkes elinden geleni yapsın. Birine can veriyorsunuz." diye konuştu.