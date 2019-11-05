Son Dakika Haberleri: Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu
Son Dakika Güncel Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu

Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu

7 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde böbrek yetmezliğinden tedavi gören Hasan Civan, kızı Elmas Civan Ateş'in böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde böbrek yetmezliğinden tedavi gören Hasan Civan, kızı Elmas Civan Ateş'in böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu

Değerli Taş, Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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