Kızının böbreğiyle sağlığına kavuştu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde böbrek yetmezliğinden tedavi gören Hasan Civan, kızı Elmas Civan Ateş'in böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 Kaynak: AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde böbrek yetmezliğinden tedavi gören Hasan Civan, kızı Elmas Civan Ateş'in böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.
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