Son dakika haber! Kızının çantasını çalan hırsıza seslendi: "Kamera kayıtları var, çantayı getirmezsen polise ihbar edeceğim" - Son Dakika

Kızının çantasını çalan hırsıza seslendi: "Kamera kayıtları var, çantayı getirmezsen polise ihbar edeceğim"

Gencin çantayı çaldığı anlar kameralara yansıdı

SAMSUN - Samsun'da iş yerinden kızının çantasını çalan gence seslenen şahıs, "Elimde kamera kayıtları var. Çantayı getirmezse polise ihbar edeceğim" dedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir bilgisayar tamir ve satış servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi oldukları tahmin edilen 3 genç, iş yerine gelip yanlarındaki yeni bilgisayar kasasına eski bilgisayarlarının parçalarını taktırmak istedi. Müşterilerin talebi iş yeri sahipleri tarafından yerine getirildi. Bu sırada gençlerden biri iş yeri sahiplerinden Adem Bozkurt'un lise öğrencisi kızı tarafından koltuğun üzerine bırakılan sırt çantasını gözüne kestirdi. Önce sırt çantasını koltuğun üzerinden alarak yan tarafta yere koyan genç, daha sonra çantayı koyduğu yerden aldı. Çantaya elindeki ürünü koyan genç, onu sırtına takarak arkadaşlarıyla birlikte iş yerinden ayrıldı. Çantanın değerinin 600 lira ve içinde 40 lira para, 150 liralık kalem, 900 lira değerinde gözlük ve ders notlarının bulunduğu öğrenildi.

Çantanın çalınmasının fark edilmesi üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adem Bozkurt, hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini tespit etti. Hırsıza seslenen Adem Bozkurt, "Çantayı kendisininmiş gibi omuzlayıp çıktı. Bizler de iş yerindeyiz. Hırsız desem hırsız diyemedim o an için. 2 gün boyunca bekledik getirmedi. Eğer bu haberden sonra gelmezse polise ihbar edip gerekenin yapılmasını emniyetten isteyeceğim" dedi.