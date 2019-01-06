Son Dakika Haberleri: Kızının Cenazesini Almak İçin Ukrayna'ya Gitti

Kızının Cenazesini Almak İçin Ukrayna'ya Gitti

1 saat önce

ÜNİVERSİTE öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız ile (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cenazesini almak için Ukrayna'ya gitti.

Kızının Cenazesini Almak İçin Ukrayna'ya Gitti, System.String[]
ÜNİVERSİTE öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız ile (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cenazesini almak için Ukrayna'ya gitti.

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrenciler Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Valentinovskaya Caddesi'nde kiralık olarak oturdukları evde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ukrayna polisi, şüphelinin, öldürülen Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Ç. olduğunu belirledi. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç., babasının kabri başında yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt semtinde oturan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cenazesini almak için bugün Ukrayna'ya gitti. Hüsünbeyi'nin oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kızının cenazesini İzmir'e getireceği belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 13:55:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızının Cenazesini Almak İçin Ukrayna'ya Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]