Kızının çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edilen babaya 5 yıl hapis - Son Dakika

İZMİT'te, 12 yaşındaki kızının banyo yaparken ve uyurken çıplak fotoğraflarını çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.Ö. (39), kızına karşı cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olmadığından beraat etti. H.Ö., cep telefonundaki çocuk pornografisi görüntüleri nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında meydana geldi. T.K.'nin banyo yaptırdığı kızı L.E.Ö. 'Baba çekme' diye bağırdı. T.K. arkasını döndüğünde eşi H.Ö.'yü elinde telefonla banyonun kapısında gördü. Olayın ardından kızı ile birlikte polise giden T.K., eşi H.Ö.'nün kızının çıplak fotoğraflarını çektiğini ve olaydan 10 gün önce kendisine vurduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine L.E.Ö.'nün çocuk izleme merkezinde ifadesi alındı. L.E.Ö. ifadesinde, banyo yaptığı sırada babasının elinde cep telefonu ile gelerek çıplak resmini çektiğini ve zaman zaman gece uyuduğu sırada yanına gelerek kıyafetlerini çıkardığı ve cep telefonu ışığıyla vücuduna baktığını söyledi.

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İÇERİĞİ BULUNDUAnnenin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Ö.'nün cep telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, 20'si kızı L.E.Ö.'ye ait olduğu değerlendirilen ve farklı çocukların da görüldüğü toplam 687 adet pornografik fotoğraf ve 4 cinsel içerikli video bulundu. Diğerlerinden ayrılan 20 fotoğraftaki çocuğun, L.E.Ö. olduğu uzmanlar tarafından ispatlanamadı. Ayrıca H.Ö.'nün telefonunda eşinden başka kadınlarla uygunsuz görüntülerinin olduğu 118 video bulundu.HAPİS VE PARA CEZASIH.Ö. hakkında Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürerken T.K., H.Ö.'den boşandı.Tutuksuz yargılanan H.Ö., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, H.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.Ö.'nün öz kızı L.E.Ö.'ye karşı cinsel istismar suçunu işlediği sabit olmadığından bu suçtan beraatine karar verdi. H.Ö.'nün cep telefonunda ele geçirilen çocuk pornografisi görüntüleri nedeniyle 'Müstehcenlik' suçunun işlendiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, bu suçtan 5 yıl hapis ve 83 gün karşılığı bin 660 TL adli para cezasına hükmetti.T.K.'nin darp edildiği yönündeki şikayetini de değerlendiren mahkeme heyeti, H.Ö.ye bu suçtan da 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezası verdi.

Sanığın adli sicil kaydının olmaması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşturması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.