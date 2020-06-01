Kızının doğum gününde adliye önünde

Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının doğum gününde Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla adil yargılama talebinde bulundu.

Anne Karaman, kızının şüpheli ölümüne ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilen davanın sanığı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın 4 Mayıs'taki duruşmada adli kontrol şartı uygulanmadan tahliye edildiğini hatırlattı.

Hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" talep edilen sanığın bu şekilde serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Karaman, bir anne olarak 309 gündür kızı için adalet aradığını söyledi.

Sanığın yeniden tutuklanmasını isteyen Karaman, "Lütfen başsavcım bu adamı içeri alın, o kirli elleriyle başka kızlara dokunmasın. Bugün kızımın doğum günüydü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Bu cani kızımı benden kopardı. İfadesinde damar yolunu açıp ilaç verdiğini söylüyor. Diğer ilaçları kendisinin vermediğini söylüyor. Baş ağrısı için damar yolu açılıp ilaç verilir mi? Bu hangi vicdana sığıyor." dedi.

Kızının Tarhan tarafından öldürüldüğünü öne süren Karaman, soruşturma ve yargılama aşamasında ortaya çıkan delilerin de bu iddiasını kanıtladığını savundu.

Sanığın evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen kızını sürekli rahatsız ettiğini iddia eden Karaman, sanığın kimi zamanda taciz içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Söz konusu yazışmaların dava dosyasına da girdiğini bildiren Karaman, şöyle devam etti:

"Bu davayı neden hakimler çözmüyor. Sanığın avukatları lütfetti mahkeme ödül verir gibi serbest bıraktı. Öbür duruşmaya da bir madalya takar, 'Hadi güle güle Özgür özgürlüğüne devam' diyecekler. Katillerin dışarıda olması hangi vicdana sığıyor. Savcıları göreve davet ediyorum. Bu adam hemen içeri alınmalı. Benim çocuğumu öldürdü ve resmen elini kolunu sallayarak çıktı, bayram yaptı. Ben acı çekerken o hep mutlu oldu. Bu bana nasıl reva görülür, böyle bir karar nasıl verilir?"

"Bu kararı kabul etmemiz mümkün değil"

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise yeni tip koronavirüs nedeniyle dosyaların fiziki olarak takip edilemediği bir dönemde, sanığın tahliye edilmesinin düşündürücü olduğunu söyledi.

Dava dosyasına sanığın lehine olacak yeni bir belge gelmediği halde tahliye kararı verildiğini ifade eden Beyendi, "Sanık, fiilin katalog suçlardan olması ve kuvvetli suç şüphesinin bulunmasına rağmen adli kontrol hükümleri dahi uygulanmadan tahliye edildi. Bu hukuksuz kararı kabul etmemiz mümkün değil. İtirazımızı yaptık ancak duruşmanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen sonuç çıkmadı. Böyle hukuksuz bir kararın bir üst mahkemece bozulacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

- Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın tek sanığı Uzman Dr. Özgür Tarhan 4 Mayıs'ta tahliye edilmişti.