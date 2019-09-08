Son Dakika Haberleri: Kızının düğününe giderken kazada öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kızının düğününe giderken kazada öldü

5 dakika önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kızının düğününe giderken kazada öldü, System.String[]

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kızının Oltu ilçesinde yapılacak düğününe katılmak için yola çıkan Turgut Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet, Erzurum-Ardahan kara yolu Yayla Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arslan, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan biri ağır 6 kişi de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayı duyduktan sonra düğün hazırlıklarını bırakarak olay yerine gelen Arslan'ın kızı Merve Arslan, hayatını kaybeden babasının başında gözyaşı döktü.

Kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Uzundere, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem 1 ölü, 29 yaralı İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:12:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızının düğününe giderken kazada öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]