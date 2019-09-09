- Kızının düğününe gitmek isterken trafik kazasında hayatını kaybeden baba defnedildi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kızı Merve Arslan'ın düğününe gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden baba Turgut Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün akşam saatlerinde Erzurum- Ardahan kara yolunda gerçekleşti. Turgut Arslan idaresinde ki 67 SG 125 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Turgut Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 6 kişi yaralandı. Ayrıca ailenin Erzurum'un Oltu ilçesinde kızları Merve Arslan'ın yapılacak olan düğününe katılmak için gittikleri öğrenildi.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Baba Turgut Arslan'ın cenaze namazı bugün Yakutiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi Kavak Camii'de kılındı. Cenaze namazının ardından Turgut Arslan Abdurahman Gazi Mezarlığına defnedildi.