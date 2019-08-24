Son Dakika Haberleri: Kızının erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddiası
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Kızının erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddiası

4 dakika önce

Kütahya'da, kızının erkek arkadaşı tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kızının erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddiası, System.String[]

Kütahya'da, kızının erkek arkadaşı tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Fuat Paşa Mahallesi'nde O.K. (16) ile kız arkadaşı H.U'nun (15) annesi S.U. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

O.K'nin, tartışma sırasında S.U'yu bacağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O.K'nin bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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