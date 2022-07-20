Kızının evini pompalı tüfekle basan şahıs yanlışlıkla torununu vurdu - Son Dakika
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Kızının evini pompalı tüfekle basan şahıs yanlışlıkla torununu vurdu

20.07.2022 13:14

Kızının evini pompalı tüfekle basan şahıs yanlışlıkla torununu vurdu Dedesi tarafından yanlışlıkla vurulan torun ağır yaralandı İzmir'in Buca ilçesinde kızının yabancı bir adamla olduğu iddiası üzerine pompalı tüfekle kızının evini basan şahıs evdeki kişiyi vururken, olayda saçmaların isabet...

Kızının evini pompalı tüfekle basan şahıs yanlışlıkla torununu vurdu

Dedesi tarafından yanlışlıkla vurulan torun ağır yaralandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde kızının yabancı bir adamla olduğu iddiası üzerine pompalı tüfekle kızının evini basan şahıs evdeki kişiyi vururken, olayda saçmaların isabet ettiği torun da yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ufuk Mahallesi 912. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti. Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızının evini pompalı tüfekle basan şahıs yanlışlıkla torununu vurdu - Son Dakika

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