Kızının gelişimi için aldığı çocuk kitaplarıyla mini kütüphane oluşturdu - Son Dakika

Bolu'da kızının gelişimine katkı sağlamak için çocuk kitabı almaya başlayan Kübra Ergül Arabacı, zamanla biriktirdiği 2 binin üzerinde kitapla evinin bir köşesini mini kütüphaneye çevirdi.

İki çocuk annesi 30 yaşındaki Kübra Ergül Arabacı'nın kütüphanesinde, üç boyutlu kitapların yanı sıra el becerisi ve zihin gelişimine katkıda bulunan değişik türde çocuk kitapları yer alıyor.

Arabacı, AA muhabirine, geçmişten bu yana kitapları çok seven ve onlarla içli dışlı olan bir insan olduğunu anlattı.

Evlendikten sonra kütüphanesinin çocuk kitaplarından oluşmaya başladığını aktaran Arabacı, "2017'de doğan kızım için kitaplar alıyordum. Kızımın zamanla kitaplara ilgisini ve ona kattıklarını görünce, bu iş artık koleksiyonculuğa dönmeye başladı." dedi.

"Çok aradığım kitaplar oldu"

Arabacı, oğlunun da dünyaya gelmesiyle iki kişi için kitap almaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde çocukların dışarıya çıkamaması ve bir nevi eve hapsolma durumu, kitaplık oluşturma sürecimize biraz ivme kazandırdı. Son 1 yıldır yoğun şekilde kitap almaya başladık ve kütüphanemizi artık oluşturmuş bulunmaktayız. 2 binin üzerinde çocuk kitabı aldım. Çok özel bulduğum, çok arayıp zahmetler vererek aldığım kitaplar var ve çok pahalı. Üç boyutlu bir kitaba 750 lira verdim."

Pahalı kitapları bazen ucuza denk getirdiğini ifade eden Arabacı, "Çocuk kitapları, benim için çok özel yere sahip. Onlar benim üçüncü çocuğum gibi. Hobi olarak görüyorum. Onları düzenlemek, yayın evlerine göre sıralamak, temizliklerini yapmak, bana zevk veriyor." dedi.

Arabacı, vakti ve imkanı olduğu sürece çocuk kitabı tutkusunu sürdürerek kütüphanesini genişleteceğini sözlerine ekledi.